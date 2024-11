Conte sente gli occhi delle rivali addosso e si prepara a due sfide delicate Il Napoli viene criticato per il gioco, eppure resta al comando. Con Torino e Lazio per rispondere

Squadra che vince non si cambia, e l'allenatore del Napoli Antonio Conte sembra avere le idee chiare sulla formazione da schierare domenica in casa del Torino. Non dovrebbero esserci novità, quantomeno nei titolari. Mazzocchi ne avrà per qualche settimana, e rischia di aver già terminato il suo 2024, ma sul fronte titolari sono tutti a disposizione. La Coppa Italia è ancora lontana, se ne riparlerà giovedì prossimo, e poi per azzurri all'orizzonte c'è una partita molto importante, dopo il Torino l'altra è quella con la Lazio dove gli occhi delle rivali e i riflettori saranno puntati sul Napoli. In tanti aspettano una battuta d'arresto, e ormai non è un segreto.

Da un lato il vantaggio di non giocare le coppe europee, l'eccezione di tutte le prime otto squadre in classifica, ma dall'altro l'occhio critico su un gioco non sempre convincente e i pochi gol realizzati. Il Napoli ha il sesto attacco del campionato, peggio anche del Milan, che però ha una partita in meno. Fattori che fanno sperare le rivali in un crollo dei partenopei. Una sfida che Conte accetta volentieri, a partire dalla ricerca della seconda vittoria di fila dopo quella con la Roma, e che garantirebbe il primato solitario fino allo scontro diretto contro la Lazio dell'Immacolata.