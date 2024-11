Napoli, vietato sottovalutare un Torino in difficoltà In casa dei granata gli azzurri troveranno una squadra in crisi e la contestazione dei tifosi

Il Napoli si avvicina alla sfida di domenica pomeriggio in casa del Torino, con Conte che a breve presenterà la sfida in conferenza stampa a Castel Volturno. Nonostante dietro l'angolo ci sia l'impegno in Coppa Italia di giovedì contro la Lazio, l'allenatore azzurro non dovrebbe mettere mano al turnover. Pronti tutti i titolari: in pratica la stessa formazione che domenica al "Maradona" ha battuto la Roma. Non ci sarà in panchina l'infortunato Mazzocchi, che ne avrà per circa un mese. Uno stop che limiterà le scelte di Conte per la gara degli ottavi di Coppa Italia, dove è previsto qualche avvicendamento.

In casa dei granata il Napoli troverà un ambiente effervescente, con la forte contestazione dei tifosi contro il presidente Cairo. Gli azzurri non dovranno farsi condizionare, e soprattutto evitare di sottovalutare un'avversaria in difficoltà. Ma Napoli primeggia non soltanto in classifica: Maradona continua a fare miracoli, visto che il murale del Pibe è il secondo sito più visitato d’Italia dopo il Colosseo. Sono 6 i milioni di turisti solo nel 2023. La piazzetta nei Quartieri Spagnoli ha attirato di più degli Scavi di Pompei, e come sottolinea il “Sole 24 Ore” le attività economiche della zona sono cresciute del 6.5%