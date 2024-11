Giovedì torna la Coppa Italia: c'è la Lazio all'Olimpico Dopo il Torino gli azzurri entreranno in una settimana col doppio impegno: si giocherà a Roma

L’impegno in campionato col Torino, poi quello doppio contro la Lazio. La prossima sarà per il Napoli una settimana con due partite. Giovedì “gara 1” contro i biancocelesti pergli ottavi di Coppa Italia, in trasferta e in gara unica (Italia 1, ore 21). Domenica prossima, giorno dell’Immacolata, si replicherà al “Maradona”, ma per il campionato.