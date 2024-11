Tutti a disposizione per Torino, tranne Mazzocchi All'appello manca solo il terzino. Domani Conte pronto a schierare tutti i titolari

Tutti a disposizione di Antonio Conte in vista della sfida di domani in casa del Torino. All’appello manca solo Pasquale? Mazzocchi, che stasvolgendo terapie. Oggi è previsto l’allenamento di rifinitura al mattino, prima della partenza per Torino, dove gli azzurri arriveranno nel tardo pomeriggio.