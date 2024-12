Tutti a disposizione per la sfida contro il Torino L'esterno ex Salernitana è infortunato, ma Conte ha pronta la formazione titolare

Tutti convocati tranne Mazzocchi.Ieri pomeriggio il Napoli è volato verso Torino senza il terzino di Barra. L’esterno si era fatto male con la Roma e dovrà sottoporsi a terapie prima di cominciare a lavorare sul campo. Il gruppo partenopeo tornerà subito dal Piemonte e domani si allenerà per preparare la sfida di Coppa Italia valevole per gli ottavi di finale in casa della Lazio.