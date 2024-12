Di Lorenzo: "Quest'anno si è ricreato l'entusiasmo" Il capitano del Napoli spiega il primo posto in classifica dei partenopei

Dopo la vittoria per 0-1 del Napoli contro i granata allo stadio Olimpico Grande Torino, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn

L’anno scorso su questo campo fu uno dei momenti più brutti per voi, dopo quel 3-0 per il Torino e la contestazione dei tifosi. Una stagione dopo arrivate da primi in classifica, conservate la vetta e trascorrerete un bel pomeriggio. Ci hai pensato?

“Ogni tanto fa anche bene ricordare quello che è stato lo scorso anno così da non dimenticare certe situazioni. Quest’anno siamo ripartiti bene da un gruppo nuovo. Ricordo benissimo la partita dello scorso anno e sicuramente quest’anno è tutto diverso. Sappiamo che il campionato è ancora lungo ma abbiamo fatto una grande partita e siamo contenti di essere li”.

Hai vissuto da capitano sia lo scudetto che la scorsa stagione. Che consigli puoi dare ai ragazzi che sono arrivati?

“Intanto sono tutti ragazzi a posto che si sono messi a disposizione del gruppo. Io e quelli che siamo da più tempo qui abbiamo solo cercato di farli integrare subito. Si è creata una bella unione e un bel gruppo. Il Mr. ci fa lavorare bene tutti assieme e credo che questo si veda. Con lui bisogna dare tutto, anche gli allenamenti che sono molto duri vanno affrontati così”.

Hai sensazioni simili all’anno dello scudetto?

“Non lo so, ci fa piacere essere lì. Quest’anno si è ricreato quell’entusiasmo che forse l’anno scorso era venuto meno. Siamo un bel gruppo e c’è molta unione. Il tifoso vede questo e ci aiuta a raggiungere questi risultati. La piazza di Napoli è molto bella e stiamo cercando di ricreare quanto fatto in passato”.

Forse la similitudine con l’anno dello scudetto è che in campo parla solo l’allenatore, ce lo confermi?

“Il mister sicuramente durata la partita si fa sentire ma poi in campo andiamo noi calciatori. In settimana seguiamo il Mr. e prepariamo la gara nel migliore dei modi e lui è molto bravo su questo. Poi quando siamo in campo sappiamo cosa fare e il Mr. ci lascia anche molta libertà. Sicuramente lui è molto bravo a preparare le partite”.