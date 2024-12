Il Napoli abbraccia Bove e aspetta la data del recupero di Fiorentina-Inter Il malore al centrocampista ha portato al rinvio della gara, che può incidere sulla corsa scudetto

Altro che sentire le pressioni, il Napoli non perde un colpo e col quarto successo consecutivo per 1-0, il quinto complessivo in campionato, resta al comando della classifica. Non si può parlare di vittoria col minimo sforzo, visto che solo le parate di Milinkovic Savic hanno evitato un passivo più pesante. E gli azzurri hanno anche allungato sulle inseguitrici: sulla Juventus, che ha pareggiato a Lecce, e soprattutto sulla Lazio, sconfitta a Parma. E proprio la squadra di Baroni sarà la prossima avversaria del Napoli, domenica allo stadio "Maradona" per un altro scontro diretto. Ma prima, giovedì a Roma, ci sarà la gara degli ottavi di finale contro la Lazio: sfida unica e che sarà un'anteprima del big match di Fuorigrotta, ma con le due squadre che faranno tanto turnover.

Ma intanto la lotta scudetto sarà condizionata dal rinvio di Fiorentina-Inter di ieri, a causa del malore al centrocampista viola Edoardo Bove. Mentre il Napoli ha inviato un messaggio di solidarietà al ragazzo, che è vigile e cosciente dopo aver perso i sensi in campo, si aspetta la data del recupero, che non sarà prima del prossimo anno, e probabilmente non prima di febbraio. Inter e Fiorentina sono due rivali dirette e il Napoli dovrà fare i conti con l'asterisco che resterà per almeno un paio di mesi. Oggi la Lega potrebbe annunciare la data del recupero, con la speranza che si possa giocare prima possibile e con Bove regolarmente in campo.