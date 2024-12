È un Napoli sempre più bello da vedere Azzurri in crescita dopo la vittoria contro il Torino: e ora due sfide contro la Lazio all'orizzonte

Sempre più al comando e sempre più bello da vedere: ora il Napoli piace anche dal punto di vista estetico. La vittoria in casa del Torino ha mostrato una squadra più efficace in attacco, che ha creato molte occasioni. È arrivato il quarto successo consecutivo per 1-0, ma questa volta solo grazie alle prodigiose parate di Milinkovic-Savic. In attesa del recupero di Fiorentina-Inter, il Napoli allunga su Lazio e Juventus e attende di conoscere il risultato di Roma-Atalanta. E intanto i tifosi, sollevati dalle buone notizie sulle condizioni di Bove, si godono il primato e un Napoli in netta crescita: la fiducia per il futuro aumenta, aspettando la Coppa Italia di giovedì in casa della Lazio.