Napoli in Coppa Italia con un turnover "totale": Conte ci sta pensando Ben undici cambi per la sfida di giovedì contro la Lazio. Spazio anche Rafa Marin e Zerbin

Un vero e proprio Napoli-2 in Coppa Italia contro la Lazio: dovrebbe essere questa la scelta di Conte per gestire il doppio impegno contro i biancocelesti nel giro di tre giorni. Si parte giovedì a Roma per gli ottavi di finale a gara unica: anche la squadra di Baroni farà turnover, ma quello del Napoli potrebbe essere addirittura totale, con ben 11 cambi. Si parte con Caprile in porta, mentre in difesa spazio a Zerbin, Rafa Marin e Juan Jesus. A sinistra Spinazzola. A centrocampo Folorunsho e Gilmour con Ngonge, Raspadori e Neres dietro la prima punta Simeone. Il modulo quindi dovrebbe essere un 4-2-3-1.

Sarà comunque l'allenatore a dare maggiori indicazioni nella conferenza stampa, a breve a Castel Volturno. Giovedì in caso di parità al 90' si andrà direttamente ai rigori, e anche la Lazio dovrebbe fare un ampio turnover. Sarà la prova generale per il match di domenica al "Maradona", evidentemente ritenuto prioritario per un vero e proprio scontro diretto. La squadra di Baroni arriva attardata in classifica dopo la sconfitta contro il Parma, e forse potrebbe fare i conti anche un contraccolpo psicologico, a causa del ko arrivato dopo cinque vittorie consecutive. Il Napoli, invece, mantiene il primo posto solitario, allungando su tutte tranne l'Atalanta, che ieri ha battuto la Roma. Resta da attendere, invece, la data del recupero tra Fiorentina e Inter, che sicuramente si giocherà il prossimo anno.