Mazzocchi rifiuta l'invito di Rocco Hunt: "Niente Sanremo" Il terzino del Napoli smentisce la partecipazione al Festival, dopo l'ironico messaggio del rapper

Nei giorni scorsi Rocco Hunt ha ironicamente invitato Pasquale Mazzocchi, noto per le sue doti canore mostrate durante diverse feste, a partecipare al Festival di Sanremo.

Il terzino del Napoli, attualmente fermo ai box per infortunio muscolare, ha risposto tramite social all’invito del cantante, lui sì davvero in gara al Festival tra i big: “Vedo e sento notizie su una mia presunta presenza a Sanremo. Ringrazio il mio amico Rocco Hunt a cui voglio tanto bene per la proposta ironica che mi ha fatto e gli auguro il meglio, ma nella vita faccio tutt’altro. La mia mente è proiettata h24 per il ritorno in campo. E’ alla mia professione che dedico tutte le mie energie. Non vedo l’ora di tornare a combattere con i miei compagni”.