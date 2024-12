Napoli "minacciato" da Atalanta e Inter: Conte chiede una reazione con la Lazio Azzurri obbligati a vincere nello scontro diretto di domani al "Maradona" per mantenere la vetta

Rabbia e orgoglio, con il timore di perdere il primo posto in classifica. Antonio Conte chiede una reazione al suo Napoli dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Di fronte di nuovo la Lazio, questa volta al "Maradona", e in una partita che sarà completamente diversa da quella di giovedì. Pronti di nuovo tutti i titolari. Nessun problema dall'infermiera, ad eccezione dell'infortunato Mazzocchi. Di fronte, anche la squadra di Baroni presenterà la formazione tipo, anche se peserà l'assenza di Rovella a centrocampo per squalifica. Fuori anche il suo sostituto naturale, Vecino, con i biancocelesti che dovrebbero riproporre il giovane Dele Bashiru.

Torneranno Tavares e l'ex Salernitana Dia, anche se entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Conte si aspetta una risposta dalla squadra, in un "Maradona" che al momento non ha raggiunto il consueto sold out, anche a causa delle previsioni meteo che prevedono pioggia. E tuoni rimbombano anche dalla classifica, con i colpi di Inter e Atalanta che hanno vinto negli anticipi del venerdì e che tallonano da vicino gli azzurri. In particolare, preoccupa la squadra di Gasperini, alla nona vittoria consecutiva e che sembra ormai una seria candidata allo scudetto. Anche questa volta il Napoli non avrà alternative: per mantenere il primo posto in classifica servirà una vittoria, e soprattutto una risposta dopo le polemiche per il turnover di Coppa Italia che non è piaciuto ai tifosi.