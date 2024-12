Conte e De Laurentiis: patto per un Napoli con alternative migliori in panchina Il presidente ha difeso le scelte dell'allenatore dopo la Coppa Italia, ma sa che servono rinforzi

Conte e De Laurentiis sempre più uniti: il presidente del Napoli ha appoggiato la scelta dell'allenatore di fare un turnover totale in Coppa Italia. Strategia che è costata la qualificazione, ma il patron condivide il patto che l'allenatore ha fatto con il gruppo, con l'obiettivo di tenerlo unito. Adesso, però, con il solo campionato a disposizione, sarà difficile garantire a tutti un minutaggio sufficiente. Saranno importanti le prossime partite che chiuderanno il 2024. Conte teme il pericolo infortuni, e per questo ha già lanciato messaggi alla società. Servono alternative valide, soprattutto se si vuole avere la certezza di qualificarsi per la prossima Champions e provare a lottare per lo scudetto.

Situazioni che valuterà il direttore sportivo Giovanni Manna per l'imminente mercato di gennaio, dove oltre alla ricerca di un difensore centrale, si lavorerà ad almeno un paio di cessioni per alleggerire la rosa. E intanto c'è il campo che chiama: al "Maradona" arriva la Lazio, per la seconda partita contro la squadra di Baroni in pochi giorni. Giovedì l'uscita dalla Coppa Italia allo stadio Olimpico, con gli azzurri che hanno pagato amaramente il turnover di Conte. Sarà una musica diversa a Fuorigrotta, visto che Conte riproporrà la formazione tipo con tutti i titolari in campo. Un vero e proprio scontro diretto, con la Lazio che proverà ad accorciare sul Napoli dopo la sconfitta contro il Parma. Per i partenopei l'obbligo di vincere per mantenere il primo posto in classifica.