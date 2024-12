Stop agli esperimenti: contro la Lazio tornano tutti i titolari Domani sera al "Maradona" si rivede il Napoli con la formazione tipo: tridente con Lukaku al centro

Il Napoli è pronto a riprendersi il primo posto. Domani sera gli azzurri devono battere la Lazio per effettuare il sorpasso sull'Atalanta attualmente a più 2 in classifica. Nella sfida bis con i capitolini allenati da Baroni, Conte ritorna al passato. L'esperimento fallito in Coppa Italia ha evidenziato che i titolarissimi sono tutt'altra cosa rispetto alle alternative. Si riparte, quindi, da Meret tra i pali. Il portiere friulano va a caccia del decimo clean sheet in Serie A.

Davanti a lui ci saranno Rrahmani e Buongiorno a tenere lontano Castellanos e compagni. Sulle corsie esterne basse i soliti Di Lorenzo e Olivera. Entrambi dovranno tenere impegnati gli esterni laziali spingendo tanto. A centrocampo le chiavi sono di Lobotka. Lo slovacco avrà al suo fianco Anguissa mentre McTominay avrà la libertà di supportare gli attaccanti. La prima punta sarà come sempre Lukaku. Il belga va a caccia del sesto gol stagionale. Per lui è come un derby. E dopo aver punito la Roma si vuole rifare con la Lazio. A dargli una mano Politano e Kvaratakhelia. Quest'ultimo non segna in casa dal 29 settembre.