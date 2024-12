La rosa evidenzia qualche limite: si guarda al mercato di gennaio Dopo l'eliminazione in Coppa Italia e la sconfitta in campionato i tifosi sono preoccupati

Nulla è perduto e nessun dramma: il Napoli perde la testa della classifica dopo la sconfitta interna contro la Lazio, ma l'allenatore Antonio Conte non si dicé né deluso né preoccupato. Un ko che fa parte del percorso, che secondo lui prosegue nel modo giusto. Non sono del tutto d'accordo i tifosi azzurri, che fanno i conti anche con l'eliminazione in Coppa Italia, sempre contro la Lazio, e un Napoli che comincia a mostrare qualche limite, come una rosa non del tutto competitiva. Nel mirino le riserve, che hanno deluso in Coppa e che non sono riuscite a dare la svolta nella partita di domenica al "Maradona". Ecco perché i tifosi guardano speranzosi al mercato di gennaio: l'occasione giusta per qualche rinforzo di qualità.