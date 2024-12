Napoli, l'attacco non va: mai così pochi gol dalla stagione 2009/10 Solo 21 reti segnate dagli azzurri in Serie A, sono al settimo posto: lontani dalle altre big

Il Napoli resiste nelle zone alte della classifica, nonostante abbia un'attacco non di certo da big. Gli azzurri intanto sono scivolati al secondo posto in classifica, ma non è questo che preoccupa Antonio Conte. L'allenatore azzurro ha sottolineato l'esigenza di creare qualcosa di più in attacco: un dato che emerge chiaramente dai numeri. L'attacco del Napoli è il settimo della Serie A, praticamente allineato alle squadre di media classifica, come Parma e Udinese, che saranno i prossimi avversari dei partenopei. Sono appena 21 i gol segnati, con una certa distanza dalle altre squadre di vertice. Mai così poche reti dalla stagione 2009-2010, quella dell'esonero di Donadoni e dell'arrivo di Mazzarri in panchina. Le macchine da gol di Sarri e Spalletti sembrano un ricordo lontano.

Eppure Conte ha una batteria d'attaccanti di tutto rispetto: le due punte centrali Simeone e Lukaku, gli esterni Politano, Neres e Kvaratkshelia, così come il jolly offensivo Raspadori. Una batteria da far invidia a mezza Serie A, eppure i gol non arrivano. Nel mirino c'è proprio Lukaku, pagato 31 milioni e arrivato in estate per rimpiazzare Osimhen, passato al Galatasaray. La nostalgia del nigeriano si sente, anche se le risorse giuste il Napoli dovrebbe averle in casa: proprio Neres sembra essere il giocatore in grado di dare più vivacità all'attacco, anche se Conte lo utilizza col contagocce. I tifosi si aspettano un suo maggiore impiego per riportare il Napoli al comando.