Lo stop di Kvaratskhelia complica i piani di Conte, ma Neres è già pronto Toccherà al brasiliano sostituire l'attaccante georgiano, che potrebbe rimanere fermo 20 giorni

Proprio quando è entrata nel vivo la preparazione per la sfida di sabato pomeriggio contro l'Udinese, arrivano brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni. Nel corso dell'ultima gara di campionato contro la Lazio, Khvicha Kvaratskhelia ha rimediato un infortunio. L'attaccante georgiano si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Il Napoli spiega che il problema si è verificato in seguito a un contrasto di gioco, con Kvara ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Gli esami svolti presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Il calciatore ha già cominciato l'iter riabilitativo. Salterà sicuramente le partite contro Udinese e Genoa. Difficile ma possibile il rientro per la gara del 29 dicembre contro il Venezia al "Maradona", altrimenti se ne parlerà direttamente a gennaio. Il giorno 4 il Napoli sfiderà la Fiorentina in trasferta e per quella data Kvara dovrebbe aver in ogni caso recuperato. Pochi dubbi su chi dovrà sostituire l'attaccante: toccherà al brasiliano Neres, che si prepara a diventare il nuovo titolare nel settore sinistro dell'attacco.