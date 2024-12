Il Napoli e Meret si avvicinano per il rinnovo Ieri incontro positivo a Castel Volturno tra il ds azzurro Manna e l'agente Pastorello

Il Napoli e Alex Meret si avvicinano. C'è stato un nuovo incontro al Training Center di Castel Volturno tra Federico Pastorello, procuratore del portiere friulano, e il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna.

Le parti si sono ulteriormente avvicinate si rivedranno entro fine anno per chiudere. Si valutano due formule: Meret potrebbe firmare fino al 2027, ma non è da escludere un accordo triennale. Dopo Kvaratskhelia, il Napoli accelera anche per il futuro del suo portiere.