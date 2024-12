IL PIZZINO SPOT di Urgo: Gli intoccabili Lo scarso minutaggio delle riserve del Napoli - perché tali sono - altro che tutti titolari...

Sulla scia di Bruno Majorano e di Umberto Chiariello, anch'io vorrei sollevare il problema dello scarso minutaggio delle riserve del Napoli - perché tali sono, hai voglia a dire che sono tutti titolari. In particolare, Chiariello ha posto l'accento sul fatto che tutte le squadre di vertice hanno avuto una media di 5 giocatori che hanno ruotato poco o nulla, mentre nella formazione azzurra il numero è salito a 8 e non è stato pari a 11 solo in virtù degli infortuni o di qualche ritardo di forma. Non resta che chiedersi se ciò è dovuto a scelte affettive o a causa della mediocrità degli altri.