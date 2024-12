Aspettando il ritorno di Kvaratskhelia si "cerca" un posto da titolare per Neres Il brasiliano potrebbe giocare assieme al georgiano, che proverà ad anticipare il rientro

Aspettando l'Inter, in campo questa sera all'Olimpico contro la Lazio, e con la buona notizia dello stop della Fiorentina. Il Napoli riprende gli allenamenti spera di poter tenere la squadra di Inzaghi a distanza e di centrare un'altra vittoria: si giocherà di nuovo sabato, ancora in trasferta. Questa volta l'impegno è a Marassi contro il ritrovato Genoa di Viera. 6 punti in quattro partite e ancora imbattuto con il nuovo allenatore. In casa azzurra la vittoria contro l'Udinese di sabato è stata accolta con un sospiro di sollievo: le due sconfitte contro la Lazio rischiavano di portare qualche strascico, e invece il successo convincente ha ridato entusiasmo e fiducia per una lotta al vertice che non sarà facile.

Soprattutto, il Napoli ha ritrovato smalto e brillantezza in attacco: merito del ritorno a gol di Lukaku e soprattutto della verve di Neres, che con i suoi colpi ha messo in crisi la difesa bianconera e ridato pericolosità alla manovra offensiva azzurra. Un chiaro segnale per Conte, che cercava nuove soluzioni offensive. All'orizzonte c'è il rientro di Kvaratskhelia da gestire, col brasiliano che meriterebbe spazio anche con la presenza del georgiano. Un problema che potrebbe presentarsi con anticipo, visto che non si esclude un recupero anticipato di Kvara, anche se in fondo non c'è fretta: molto più probabile che il rientro del numero 77 sia fissato alla gara col Venezia del 29 dicembre, mentre l'allenatore studierà una soluzione per non rinunciare alla fantasia del brasiliano, già beniamino dei tifosi.