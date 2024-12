Festa di Natale per il Napoli con 600 invitati: il discorso di De Laurentiis Presenti anche il presidente della Campania De Luca e il sindaco Manfredi

Grandi emozioni ieri a Pietrarsa per la festa di Natale del Napoli. Tanti artisti e un momento toccante con la lettera del presidente De Laurentiis, che ha letto agli oltre 600 invitati, tra cui il presidente della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco Manfredi. "Oggi il Napoli è un riferimento grazie al quale raccontare le eccellenze della nostra città. Voglio ringraziare la nostra squadra, i nostri calciatori straordinari con le loro mogli, con accanto il mister che ha scelto il nostro progetto e che ogni giorno lavora con il direttore Manna e tutto lo staff per rendervi tutti orgogliosi dello stesso club e di un gruppo capitanato da Di Lorenzo che saprà darci nel tempo grandi soddisfazioni. Sono contento che Manfredi e De Luca siano seduti vicini, capisco che a volte ci siano dei contrasti ma vi invito a lavorare insieme per poter ottenere dallo Stato italiano quello che meritiamo".