Con lo stop di Buongiorno il mercato diventa una priorità: caccia al difensore Il preferito resta Kiwior dell'Arsenal: ma bisogna convincere gli inglesi a cederlo

Altre due partite alla fine del 2024, con l'obiettivo di centrare sei punti e provare a riprendersi il primato: poi il campionato proseguirà senza soste, ma con il mercato che aprirà i battenti il 2 gennaio, con il Napoli che non vorrà farsi trovare impreparato. Alla casella entrate dovrà corrispondere qualche uscita, perché attualmente la lista per la Serie A, l'unica competizione rimasta, è piena. Anzi, c'è anche un esubero ed è Mario Rui: il primo indiziato a partire e cercare fortuna altrove. L'obiettivo è sicuramente un difensore centrale, con Conte che chiede un'alternativa di valore a Rrahmani o Buongiorno. Piace Kiwior dell'Arsenal, che accetterebbe l'azzurro ma che dovrà prima essere liberato dalla squadra londinese.

Si cerca un accordo in questi giorni. A fargli posto dovrebbe essere Juan Jesus, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe lasciare in anticipo. Conte guarda anche alla fascia sinistra: potrebbe concludersi prima del previsto l'avventura di Spinazzola in azzurro, sfavorito dal cambio di modulo. Se l'esterno troverà sistemazione, forse all'estero, potrebbe arrivare l'ex capitano della Fiorentina Biraghi, che Conte ha allenato all'Inter. E infine il centrocampo: in questo caso potrebbe partire Folorunsho, cercato da mezza Serie A, per fare posto a un altro pupillo dell'allenatore, il serbo 36enne Matic che conte ha allenato al Chelsea e che ora milita nel Lione. Per lui un'esperienza alla Roma lo scorso anno.