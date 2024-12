Il Napoli a Genova senza le sue stelle Kvaratskhelia e Buongiorno salteranno la sfida contro i Grifoni di domani pomeriggio

Khvicha Kvaratskhelia accelera, ma Conte preferisce la strada della prudenza. Del resto oggi è già giorno di vigilia di Genoa-Napoli, in programma domani pomeriggio a "Marassi". Il georgiano ha velocemente recuperato dalla distorsione al ginocchio, ma per un suo rientro se ne riparlerà in vista della gara col Venezia del 29 dicembre. Domani toccherà ancora a David Neres giocare al suo posto nel tridente offensivo. Ma le stelle del Napoli che mancheranno saranno due, visto che anche Buongiorno è ai box per l'infortunio alla schiena. Il Napoli perde il suo punto di riferimento, senza il quale ha subito praticamente la metà del totale dei gol incassati in stagione.

Conte, però, ha già deciso di dare fiducia a Juan Jesus, nonostante le sue prestazioni non positive e l'addio dietro l'angolo, visto che il contratto del brasiliano scadrà a fine stagione. La scelta è verso la continuità, visto che Juan Jesus è il sostituto naturale di Buongiorno ed è un giocatore esperto. Inoltre il suo inserimento non richiederà di cambiare ruolo ad altri giocatori. L'ex Inter e Roma sarà sotto osservazione, visto che Buongiorno dovrebbe saltare anche le prossime cinque o sei partite. E poi c'è il mercato, che aprirà i battenti il 2 gennaio e che dovrebbe portare a Conte un rinforzo in difesa. Temi che probabilmente l'allenatore toccherà oggi in conferenza stampa di presentazione della partita a Castel Volturno.