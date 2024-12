Napoli, il 2024 si chiude al "Maradona" contro il Venezia Domenica alle 15 si torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive

Domenica prossima il Napoli chiuderà il 2024 contro il Venezia allo stadio Maradona. Ci sarà come al solito il pubblico delle grandi occasioni a Fuorigrotta per cercare di festeggiare ancora dopo le due vittorie consecutive. Conte comincerà a preparare la partita domani. Naturalmente mancherà Buongiorno mentre Kvara sarà a disposizione dal primo minuto in attacco.