Conte concede il Natale libero ai suoi giocatori Domani, giorno della vigilia, doppia seduta: poi appuntamento a Santo Stefano a Castel Volturno

Un Natale felice, con altri tre punti in tasca ma con Conte che abbina i proverbiali bastone e carota. I rimproveri alla squadra per il deludente secondo tempo di Marassi, con un atteggiamento passivo a difesa del 2-1 - portato comunque a casa - ma dall'altro lato i complimenti per il primo tempo e soprattutto il giorno di Natale libero. Domani alla vigilia, infatti, doppia seduta: poi ripresa direttamente il giorno di Santo Stefano per preparare la gara col Venezia di domenica. E intanto i tifosi aspettano il 2025, puntando ancora su Conte per un nuovo anno col ritorno a grandi traguardi