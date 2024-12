Napoli al lavoro alla vigilia di Natale. Mercato: idea Cagliari per Caprile Gli azzurri potrebbero cedere in prestito il vice di Meret e prendere in cambio Scuffet

Duro allenamento sul campo, poi a casa a festeggiare: questo il programma che aspetta i giocatori del Napoli in questa vigilia di Natale. Doppia seduta di allenamento a Castel Volturno, ma poi tutti liberi fino al giorno di Santo Stefano. Conte ha concesso il giorno di Natale anche come premio dopo la vittoria contro il Genoa. Le sensazioni, infatti, erano che in caso di risultato non positivo non ci sarebbe stata la giornata natalizia libera. Poi, però, dal 26 si farà sul serio, con la marcia di avvicinamento alla gara contro il Venezia di domenica al "Maradona", l'ultima del 2024.

Conte confermerà Juan Jesus in difesa al posto dell'infortunato Buongiorno, mentre Kvaratskhelia dovrebbe ritrovare il posto da titolare a discapito di Neres. Intanto si avvicina l'apertura ufficiale del calciomercato, e le voci sono tante, sia sul fronte partenze che cessioni. Il Napoli potrebbe cambiare qualcosa in ogni reparto, compreso quello del portiere. Il vice di Meret, Elia Caprile, è stato chiesto dal Cagliari in prestito. Ritroverebbe il suo ex allenatore Nicola e soprattutto giocherebbe titolare. Il ds del Napoli Manna ci sta pensando, visto che in cambio arriverebbe Scuffet, che sarebbe pronto a mettersi dietro il portiere titolare del Napoli. Un'operazione che potrebbe concretizzarsi velocemente con lo scambio di prestiti. In uscita anche l'esterno Zerbin, per il quale c'è una trattativa con il Lecce.