Ricostruzione, legame con la città e stadio: De Laurentiis fissa gli obiettivi Nel messaggio per gli auguri di Natale del presidente si torna a parlare del "Maradona"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha aspettato la fine dell'anno per tracciare un bilancio. Ha diviso il 2024 che sta per chiudersi in due parti, con i primi sei mesi legati alla sciagurata stagione scorsa, e gli ultimi sei alla ricostruzione targata Antonio Conte. Nel ringraziare squadra, tifosi e staff, il patron azzurro si è di nuovo assunto tutte le responsabilità degli errori del passato, rilanciando le ambizioni di crescita e sottolineando il legame con la città. Un messaggio che è arrivato anche dal video con gli auguri di Natale del club azzurro, che sta facendo il giro dei social riscuotendo molto successo.

I complimenti di De Laurentiis al giovane ds Manna fanno pregustare un mercato di gennaio interessante, con l'obiettivo di rinforzare la rosa in vista della lotta per il primato con Atalanta e Inter, mentre per l'altro argomento caldo di questi mesi, la concessione dello stadio "Maradona", il presidente - che è in vacanza a Los Angeles - ha rimandato il tema a una futura conferenza stampa nella quale risponderà alla proposta del sindaco Manfredi per una futura vendita dello stadio, ma a patto di presentare un investimento da 150 milioni. E intanto la squadra, che ha avuto il giorno di Natale libero, si prepara alla ripresa degli allenamenti domani, a Santo Stefano, a Castel Volturno. Domenica alle 15 al "Maradona" la sfida contro il Venezia, un'avversaria che Conte non vuole sottovalutare.