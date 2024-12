Napoli: il Venezia e poi sarà calciomercato, le ultime Focus in difesa, capitolo rinnovi: si vola verso la sessione invernale

Si avvicina il match con il Venezia e si riparte in casa Napoli con i lagunari nel mirino per la sfida in programma domenica (ore 15) al "Maradona". Azzurri a -2 dalla capolista Atalanta con il +1 sull'Inter, ma con una gara in più rispetto ai nerazzurri e c'è l'obiettivo del tris in campionato dopo le vittorie sull'Udinese e il Genoa ottenute in trasferta. Venezia in casa per chiudere il 2024, la Fiorentina al "Franchi" sabato 4 per l'epilogo del girone d'andata aprendo il nuovo anno solare: ecco il cammino del Napoli che lavora da giorni sottotraccia sul mercato.

Danilo, ma anche Ismajli per la difesa

L'ulteriore sprint è arrivato con i'infortunio rimediato da Alessandro Buongiorno. Il cambio di modulo con la linea difensiva, trasformatasi da 3 a 4 nell'avvio stagionale, aveva già determinato la necessità di un'aggiunta con la sessione invernale, ora diventata praticamente un obbligo nella gestione delle rotazioni. Spicca sempre Danilo: con la Juventus ci sarebbero Giacomo Raspadori e Nicolò Fagioli da inserire in una trattativa articolata in modo diverso e con tempistiche tutte da definire. Ardian Ismajli, protagonista nell'ottima prima parte di stagione dell'Empoli, rientra nei rumors azzurri. Si guarda anche alle corsie con Cristiano Biraghi in uscita dalla Fiorentina sempre con l'interesse per Patrick Dorgu, ma il Lecce punta alla conferma del danese fino a giugno prossimo.

Capitolo rinnovi

Nel frattempo si avvicina una fase clou dei rinnovi. Non solo Khvicha Kvaratskhelia: c'è Matias Olivera, ma soprattutto Alex Meret. Il contratto dell'estremo difensore friulano, decisivo a Marassi, è in scadenza il 30 giugno e da gennaio si aprirebbe la finestra utile per un accordo già in chiave futura con un altro club, ma all'orizzonte sembra esserci solo il prolungamento con il Napoli.