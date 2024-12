Natale napoletano per gli scozzesi Gilmour e McTominay Sui social le foto coi colori azzurri nelle serate natalizie tra un allenamento e l'altro

Natale azzurro per i due scozzesi del Napoli. Gilmour e McTominay stanno trascorrendo insieme le sante feste. Per l’occasione entrambi hanno voluto sfoggiare i colori della propria squadra. Mentre l’ex Brighton ha indossato il maglione di Natale prodotto dal club, Scott è andato oltre. La sua casacca era quella del Napoli scudettato di Diego Armando Maradona. Proprio così. Il tricolore sul petto e lo sponsor Buitoni. Un legame non da poco per due stranieri che si sono subito integrati nel moodpartenopeo. Hanno capito a quale identità stanno appartenendo in questo momento particolare della loro carriera calcistica. Adesso devono solo imparare a parlare in italiano e naturalmente in napoletano. (foto da account Instagram di Billy Gilmour)