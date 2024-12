Contro il Venezia Juan Jesus di nuovo titolare Conte confermerà il difensore brasiliano al fianco di Rrahmani. sostituirà l'infortunato Buongiorno

Si continua a lavorare a Castel Volturno. Non c’è sosta natalizia che tenga. La Serie A non si ferma per le festività e di conseguenza Conte sta allenando i suoi ragazzi tutti i giorni. Anche ieri mattina Di Lorenzo e compagni si sono ritrovati al centro sportivo domitiano. Il tecnico salentino sta provando a dare continuità di rendimento al suo gruppo. Le idee sono chiare per la formazione. Al centro sinistra della difesa ci sarà come sempre Juan Jesus. Il brasiliano sostituiràBuongiorno che sta procedendo con una tabella di riabilitazione dopo aver avuto problemi alla schiena. Al suo fianco Rrahmani con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. A centrocampo rimane tutto invariato con i soliti tre Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco il dubbio è solo a sinistra dove Kvara dovrebbe essere in vantaggio su Neres con Politano dall’altra parte e Lukaku al centro del reparto. Tra i pali naturalmente il solito Alex Meret