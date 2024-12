Tre capitani a gennaio per rinforzare il Napoli Il club azzurro mette nel mirino Danilo della Juve, Pellegrini della Roma e Biraghi della Fiorentina

Tre capitani per il mercato di gennaio: il Napoli mette nel mirino tre giocatori di spessore per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Quasi un rinforzo per reparto, per consentire agli azzurri di lottare fino alla fine contro Atalanta e Inter, ad oggi le altre serie candidate per lo scudetto. Il Napoli ha una rosa meno completa, anche perché non ha le coppe europee, ma l'infortunio di Buongiorno ha suonato come un campanello d'allarme. Servono alternative di qualità, e non solo in difesa: si parte con la ricerca di un difensore centrale. Il nome che piace è quello di Danilo della Juventus, in scadenza di contratto a giugno e richiesto da Conte.

Si prova a trovare un'intesa con la Juventus. Il brasiliano, a lungo capitano bianconero, accetterebbe il trasferimento a Napoli. Un altro capitano è Lorenzo Pellegrini della Roma: mezzala di qualità che Conte vorrebbe inserire nel centrocampo azzurro per aiutare Lukaku a creare più occasioni. Il centrocampista è in rotta con l'ambiente e il Napoli proverà ad approfittarne, anche mettendo Raspadori sul piatto come pedina di scambio. E poi c'è l'ex capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, terzino sinistro che farebbe comodo nella difesa a quattro come alternativa a Olivera: ma in questo caso l'operazione sarebbe fattibile solo in caso di addio di Spinazzola. E intanto proseguono gli allenamenti in vista del Venezia domenica, con Conte che domani pomeriggio parlerà in conferenza stampa.