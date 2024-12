Politano ha recuperato, ma il posto da titolare non è sicuro Smaltita l'influenza, potrebbe partire dalla panchina oggi contro il Venezia

Matteo Politano si è allenato regolarmente nella rifinitura di ieri mattina a Castel Volturno. L’attaccante romano era rimasto a casa venerdì per dei problemi intestinali. Che a quanto pare ha risolto. Da capire se Contelo farà giocare dal primo minuto o se lo manderà in panchina. A parte Buongiorno, comunque, sono tutti a disposizione per la sfida contro il Venezia. Il difensore sta procedendo con una tabella riabilitativa.