Raspadori e quel gol che cambia il destino del mercato L'attaccante trova il primo gol stagionale nell'ultima gara prima dell'apertura delle trattative

Raspad'oro per il Napoli: ci pensa l'attaccante di scorta di Conte a risolvere una partita complicata per il suo primo gol stagionale, che regala i tre punti che valgono la vetta e che rende la valigia più leggera. Raspadori è infatti al centro di molte voci di mercato, anche se il suo allenatore già da tempo lo considera incedibile. La rete nell'ultima gara del 2024 e l'esultanza sfrenata sotto la curva dovrebbero cambiare il suo destino. Non quello di altri calciatori che fino ad oggi hanno trovato poco spazio: come Rafa Marin, Zerbin, Spinazzola e Ngonge. I maggiori indiziati a partire. E intanto Conte vorrebbe tenerseli tutti, senza nascondere la sua avversione per il mercato di gennaio. Per il tecnico la ricetta giusta è il miglioramento del gruppo che sta lavorando con lui dallo scorso luglio