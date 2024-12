Capodanno di lavoro per il Napoli: tre allenamenti in due giorni Sabato c'è la Fiorentina e Conte non fa sconti. Contro i viola una partita difficile

Capodanno sul campo per il Napoli: niente soste a Castel Volturno nonostante l'imminente festività. Oggi doppia seduta di allenamento, cenone light senza allontanarsi dalla città e domani di nuovo in campo, per iniziare il nuovo anno con un allenamento al pomeriggio. Questo il programma che Antonio Conte ha stilato in vista della sfida in casa della Fiorentina. La partita si giocherà di sabato, con fischio d'inizio alle ore 18, e questo non ha consentito all'allenatore di poter concedere il Capodanno libero. Serve la massima intensità e concentrazione dopo la buona prova dei viola in casa della Juventus, che hanno acciuffato il pareggio nel finale e vogliono rilanciarsi per la corsa in un posto Champions.

Obiettivo che Conte ha definito minimo per il suo Napoli, dimostrando che gli azzurri si sentono pronti a contendere lo scudetto alle attuali favorite, Atalanta e Inter, che salteranno il prossimo turno di campionato a causa della Supercoppa. In attesa dei recuperi, previsti a metà gennaio, il Napoli potrebbe ottenere il primo posto solitario e fare il pieno di fiducia per un 2025 che potrebbe essere esaltante, dopo un 2024 dai due volti. Quello del pessimo decimo posto e della ricostruzione firmata Antonio Conte. E l'anno che finisce decreta anche l'addio di Mario Rui: il terzino portoghese lascia dopo 7 anni in azzurro. Uno dei protagonisti dello scudetto ha risolto il suo contratto ed è svincolato: cercherà una nuova squadra nell'imminente mercato di gennaio.