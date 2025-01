Napoli in campo anche a Capodanno: sarà un mese di gennaio difficile Allenamento a Castel Volturno dopo il brindisi di ieri sera. Sabato la sfida alla Fiorentina

Capodanno di lavoro per il Napoli: solo qualche ora per un brindisi, che Conte ha condiviso con alcuni calciatori e le rispettive famiglie, e poi di nuovo in campo. Oggi allenamento pomeridiano per gli azzurri, che prepareranno la sfida di sabato pomeriggio in casa della Fiorentina. Atalanta e Inter, le attuali rivali del Napoli per il vertice della classifica, giocheranno la Supercoppa in Arabia e salteranno momentaneamente questo turno di campionato. Per gli azzurri è l'occasione di conquistare un primo posto solitario che farebbe cominciare al meglio il nuovo anno. Tuttavia, a ribadire quali sono i reali obiettivi ci ha pensato il presidente De Laurentiis, che con un messaggio ai tifosi per il nuovo anno si augura il ritorno in Europa.

Non cita lo scudetto e allontana le pressioni sul suo Napoli, che ha comunque superato le aspettative quando manca solo una partita alla fine del girone d'andata. Fiorentina in trasferta e poi si ripartirà dal Verona, esattamente come nella prima giornata. Uno scherzo del calendario, che ripresenta la stessa avversaria nonostante gli accoppiamenti asimmetrici. Sarà questo il percorso che Conte farà in attesa dello scontro diretto contro l'Atalanta, che nel frattempo avrà recuperato anche la gara di contro la Juventus. Un mese di gennaio subito probante, per verificare le reali possibilità degli azzurri di competere fino alla fine per il tricolore.