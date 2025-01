Il Napoli si prepara al calciomercato: si comincia con le cessioni Da domani via alle trattative ufficiali: Zerbin verso il Venezia, Folorunsho a Firenze

Il 2025 del Napoli comincerà sabato pomeriggio, per la sfida delle 18 contro la Fiorentina: allenamento anche a Capodanno per gli azzurri, che dovranno ancora fare a meno di Buongiorno in difesa, ma che ritroveranno Politano dal primo minuto. Ma il mese di gennaio apre anche il fronte del calciomercato: via alle operazioni, che proseguiranno fino alla mezzanotte del 3 febbraio. Il ds Giovanni Manna si farà trovare pronto, anche se le priorità sono soprattutto alcune operazioni in uscita. Risolto il caso Mario Rui, già fuori rosa e che ha risolto il contratto, si lavora alla cessione di diversi esuberi. L'esterno Alessio Zerbin è vicino al passaggio al Venezia in prestito, con obbligo di riscatto in caso di salvezza.



Verso l'addio anche il centrocampista Folorunsho, anche lui mai entrato a pieno nelle rotazioni di Conte, che è molto vicino al passaggio alla Fiorentina. Se ne parlerà proprio sabato a margine della partita del "Franchi". Ci sono richieste anche per il portiere Elia Caprile, che piace al Cagliari e che in cambio darebbe Scuffet con un prestito incrociato, mentre arriveranno richieste anche per l'attaccante esterno Cyril Ngonge, che piace molto a Bologna e Torino. Conte, però, non vuole troppe cessioni, chiedendo di non ritrovarsi una rosa più debole. Il Napoli cerca un difensore centrale: contatti per Danilo, ma solo se si svincolerà dalla Juventus. Le alternative sono l'ex Salernitana Luiz Felipe, oggi senza contratto, e il centrale dell'Empoli Ismajli.