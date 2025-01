Mercato, in chiusura lo scambio tra Scuffet e Caprile Il portiere ex Empoli al Cagliari per giocare di più. Meret avrà un nuovo "vice"

Il Napoli è vicino allo scambio di portieri tra Caprile e Scuffet. Quest'ultimo dal Cagliari al Napoli, con Caprile in Sardegna per fare il titolare. Scuffet, ovviamente, diventerebbe il vice di Meret. L’operazione, della durata di sei mesi, potrebbe risultare vantaggiosa per entrambe le società. Per il Napoli, sarebbe un’opportunità per valorizzare Caprile, chiuso da Alex Meret e quindi destinato a trovare poco spazio. Per il Cagliari, invece, rappresenterebbe un’occasione per risolvere il dualismo tra Boris Sherri e lo stesso Scuffet, che finora non ha portato i risultati sperati.