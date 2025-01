Per la difesa spunta anche Renato Veiga del Chelsea Mercato: verso la conclusione lo scambio Scuffet-Caprile. Folorunsho alla Fiorentina

Mentre la priorità per la difesa resta l’ingaggio dello juventino Danilo, che però dovrebbe svincolarsi dalla Juventus, spunta un nome nuovo per la difesa del Napoli. Si tratta di Renato Veiga, difensore classe 2003 acquistato dal Chelsea la scorsa estate versando 14 milioni di euro nelle casse del Basilea. Fin qui il giocatore ha trovato poco spazio alle dipendenze di Enzo Maresca e i Blues potrebbero pensare di lasciarlo andare in prestito. Ci sono altri club interessati, ma non è ancora chiaro se il Chelsea potrà lasciarlo partire o meno. Rimane comunque un indizio su come il club azzurro ha intenzione di “fare” un difensore (come si dice in gergo) e probabilmente non aspetterà Danilotroppo a lungo. Il brasiliano non vuole rimanere fuori rosa, e la Juventus si aspetta che risolvi il contratto.

Il giocatore, però, vorrebbe una buonuscita, mentre il Napoli lo aspetta per fargli firmare un biennale con un piccolobonus alla firma, che potrebbe in un certo senso sostituire proprio la buonuscita juventina. Altro profilo alternativo è quello di Luiz Felipe, svincolato. Si lavora anche sul fronte portiere, con lo scambio di prestiti tra Caprilee Scuffet che sembra pronto. Il Napoli dovrebbe prestare il portiere ex Empoli al Cagliari (con diritto di riscatto fissato a 8 milioni) e prendere l’ex Udinese come vice di Meret. Arrivano segnali di una trattativa vicina alla chiusura. Sempre sul fronte partenze è a un passo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina (prestito con diritto) ma se ne parlerà la settimana prossima. Anche Zerbin attende il via libera per il trasferimento al Venezia in prestito. In questo caso si attendono segnali dal club lagunare. Da capire se Spinazzola, dopo la probabile partenza da titolare di oggi, partirà oppure sarà confermato. Un altro calciatore nel “limbo” è Ngonge: se oggi non dovesse giocare le probabilità di addio aumenteranno.