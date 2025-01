Domani la ripresa degli allenamenti in vista del Verona Secondo giorno libero concesso da Conte dopo la vittoria in casa della Fiorentina

Anche il giorno dell’Epifania è di riposo per il Napoli. Antonio Conte ha deciso di concedere 48 ore di pausa ai suoi ragazzi dopo il successo di sabato in casa della Fiorentina. Gli allenamenti riprenderanno domani per cominciare a preparare la sfida di domenica sera al Maradona contro l’Hellas Verona. Sarà la prima gara del girone di ritorno. E il tecnico ci tiene a vincere ancora.