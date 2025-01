Ecco Scuffet per fare il vice di Meret: si muove il mercato azzurro Attesa per l'arrivo del portiere. Caprile giocherà a Cagliari. Si lavora anche per un centrocampista

Mentre gli azzurri si preparano alla ripresa degli allenamenti in vista del Verona, domenica alle 20.45 al "Maradona", entra nel vivo il mercato di gennaio del Napoli. Concluso lo scambio di portieri col Cagliari: in Sardegna va Caprile con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre in Campania arriva Scuffet, che sarà il nuovo vice Meret e che è stato preso con un prestito secco. Una scelta per far giocare e crescere Caprile in questa ultima parte di stagione. Senza più la Coppa Italia gli spazi dietro Meret si sarebbero ridotti ancora di più. Inoltre, dopo una stagione da titolare a Empoli, il Napoli ha deciso di valorizzare Caprile in ottica di una cessione futura. Un segnale di come, probabilmente, nei piani futuri c'è l'arrivo di un altro portiere da affiancare al titolare. Scuffet, friulano come Meret, ha conquistato il posto da titolare nel Cagliari. Autore di ottime prove, tra cui l'ultima nella vittoria contro il Monza, assicura esperienza con i suoi 28 anni e ha un curriculum di tutto rispetto. Per la difesa Manna aspetta notizie da Danilo, in trattativa per svincolarsi dalla Juventus. Il brasiliano resta il primo obiettivo per la difesa. Cambieranno i piani a centrocampo: piace Pellegrini della Roma, ma il gol nel derby vinto contro la Lazio e la pace con i tifosi decreteranno, con ogni probabilità, la conferma in giallorosso. L'alternativa è il giovane Fazzini dell'Empoli, classe 2003 e nazionale under 21.