IL PIZZINO SPOT di Urgo: Altro non dico La scomparsa del piccolo tifoso Daniele lascia senza parole: il messaggio di De Laurentiis

La fine della partita contro la Fiorentina ha visto Antonio Conte in silenzio stampa, in segno di rispetto per il piccolo Daniele (da poche ore deceduto), la sua famiglia e tutto l'ambiente Napoli che lo aveva da alcuni mesi senza riserve adottato. Aurelio De Laurentiis ha pubblicato un post su X che diceva: "Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori." Altro non dico.