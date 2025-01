Il caso Kvara è una nuova grana per Conte. E intanto arriva Billing Il georgiano vuole andare via, ma il Paris Saint Germain deve accontentare De Laurentiis

Il calciomercato ha fatto irruzione con prepotenza nella settimana del Napoli, che si avvicina alla sfida di domenica sera in casa contro il Verona. La volontà di Kvaratskhelia di lasciare subito gli azzurri per andare al Paris Saint Germain ha scosso i tifosi e aperto a interrogativi che sembravano rimandati all'estate. L'attaccante georgiano, che non ha giocato l'ultima partita per un problema muscolare, non ha rinnovato il contratto e avrebbe un accordo col club francese. Una finestra alla quale il Napoli si è affacciato: senza rinnovo e con la volontà di andare via, cedere Kvara potrebbe essere l'unica soluzione per non andare incontro a un altro caso Osimhen.

Tuttavia, non si può parlare di trattativa vera e propria: De Laurentiis venderebbe il georgiano solo alle sue condizioni, ossia con una cifra senza contropartite non inferiore agli 80 milioni di euro. Toccherà ai francesi dimostrare di voler fare sul serio o rimandare il discorso al futuro. E Conte dovrà sbrigare questa nuova grana, ma intanto aspetta un rinforzo: con Folorunsho alla Fiorentina è in arrivo l'esperto Billing dal Bournemouth. Centrocampista 28enne, che ha giocato poco quest'anno ma che ha una buona attitudine al gol ed è molto versatile. Un profilo che ha scalzato i nomi dei giovani Casadei e Fazzini. Evidentemente il Napoli cerca elementi pronti da lanciare in campo. Intanto sia Politano che Olivera, oltre che Kvara, dovrebbero essere pienamente recuperati per domenica.