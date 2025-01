Billing fa le visite mediche a Roma. Cessioni, ufficiale Folorunsho a Firenze Il nuovo centrocampista vicino alla firma: si attende l'annuncio ufficiale di De Laurentiis

Arrivato ieri in Italia, oggi è il giorno dell'annuncio di Philip Billing che poco dopo le ore 9 è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. Ieri sono stati limati gli ultimissimi dettagli: l'affare s'è chiuso in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Si attende solo l'annuncio ufficiale mentre già ieri è stato liberato anche Folorunsho che ha già raggiunto Firenze.