L'addio di Kvaratskhelia può destabilizzare: tocca a Conte riportare equilibrio Vigilia di campionato movimentata: domani arriva il Verona, ma il georgiano non ci sarà

E' vigilia di campionato per il Napoli, che domani sera al "Maradona" affronterà il Verona per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. A breve parlerà Conte in conferenza stampa, e non sarà facile tenere l'attenzione solo sulla partita. Tiene banco il calciomercato, con la notizia improvvisa della probabile partenza di Kvaratskhelia, destinazione Parigi, e gli altri movimenti in casa azzurra. Anche oggi c'è fermento: a Roma il nuovo acquisto Philip Billing, centrocampista ormai ex Bournemouth, ha svolto le visite mediche. Arriva a Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto: si attende l'annuncio del presidente De Laurentiis già in giornata.

E per un centrocampista che arriva c'è un altro che parte: ufficiale la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, anche in questo caso con la formula del prestito. Domani debutterà in panchina il nuovo vice portiere, Simone Scuffet, mentre il club azzurro ha preso anche l'esterno offensivo Hasa dal Lecce, un giovane classe 2004. Ma è il caso Kvaratkshelia al centro dell'attenzione: il georgiano, ancora alle prese con un affaticamento muscolare, non dovrebbe essere convocato per domani e si parla di un suo addio ormai imminente. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'accordo col Paris Saint Germain, e il club azzurro che prenderà un sostituto. Notizia destabilizzante, con Conte che dovrà riportare equilibrio e garantire un Napoli ugualmente forte. E intanto Politano recupera, mentre resta in dubbio Olivera.