La prima scelta per sostituire Kvaratskhelia è Garnacho: ma la richiesta è alta Il talento del Manchester United costa 60 milioni di euro, ma gli inglesi sono disposti a cederlo

Il Napoli è interessato all’attaccante argentino del Manchester United, Alejandro Garnacho, e starebbe valutando la possibilità di acquisirlo in prestito, con l’inserimento di un’opzione di riscatto, che potrebbe diventare obbligatoria.

La notizia arriva direttamente da Sky Sport, che sottolinea come il club partenopeo abbia messo gli occhi sul talentuoso classe 2004. Tuttavia, il Manchester United non intende fare sconti e richiede una cifra significativa per il trasferimento del giovane attaccante: circa 70 milioni di euro.