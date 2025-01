Danilo si svincola, il Napoli è pronto: ma prima deve cedere Il difensore brasiliano si sta liberando dalla Juventus: può fargli spazio Kvara, ora vicino al PSG

Il rinforzo più atteso (sostituto di Kvara a parte) potrebbe arrivare ben prima di Napoli-Juventus del prossimo 25 gennaio. Danilo e il club bianconero sono in trattativa avanzata per la risoluzione del contratto. Questo significa che il difensore brasiliano sarà poi libero di firmare con il Napoli, col quale ha un accordo da tempo. Tra le parti c’è già un’intesa dal 1 luglio, ossia alla naturale scadenza del contratto di Danilo con la Juventus (30 giugno 2025) ma i fatti sono noti. Il club bianconero ha messo fuori rosa il giocatore, anche a causa dell’alto ingaggio (4 milioni a stagione) e di fatto invitandolo a uscire anzitempo dalla Juventus. Invito che Danilo, seppur con qualchereticenza, ha deciso di accogliere, forte della voglia del Napoli di prenderlo subito, senza aspettare la prossima estate. Da qui la trattativa per la chiusura anticipata del rapporto, che prevede gli immancabili conguagli perpendenze e simili, definiti anche come generiche “buonuscite”.

Tuttavia, l’intesa sembra essere stata raggiunta, e dopo che Danilo firmerà la risoluzione, da svincolato potrà accordarsi con il Napoli. Il dt Cristiano Giuntoli, quindi, dovrebbe aver accettato il rischio di vedere Danilo con la maglia del Napoli nel big match tra poco più di 15 giorni, che si giocherà al “Maradona”. Quando Danilo sarà libero partirà la procedura per il tesseramento: il club azzurro libererà Rafa Marin, oggetto misterioso di questo campionato, che dovrebbe andare al Villarreal. Ma non sarà il giovane spagnolo a fare spazio a Danilo in lista. Lo spagnolo è un under e non “conta”. Servirà un’altra cessione: gli indiziati sono due: Cyril Ngonge e Leonardo Spinazzola. Il candidato principale sembra essere il belga, ma prima bisogna capire chi sarà l’erede di Kvara e quando arriverà. Ecco perché per il tesseramento ufficiale di Danilo bisognerà forse aspettare.