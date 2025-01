Garnacho costa troppo: la richiesta del Manchester United spaventa il Napoli 70 milioni di euro per l'asso argentino classe 2004. Manna potrebbe virare su altri obiettivi

Il Manchester United gel il Napoli per Garnacho. La richiesta economica è altissima: 70, forse addirittura 80 milioni di euro per privarsi del gioiellino ventenne spagnolo naturalizzato argentino. Per questo, specifica il quotidiano, il ds del Napoli, Giovanni Manna, è volato a Barcellona per parlare con gli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Garnacho è stato individuato da Conte come sostituto ideale di Kvaratskhelia, ormai diretto al PSG.