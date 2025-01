Olivera pronto a firmare il rinnovo fino al 2030 Il terzino uruguaiano sempre più importante: è pronto a firmare un contratto fino al 2030

Mathias Olivera sta per legarsi ancora di più al Napoli. Il terzino uruguaiano è diventato indispensabile per il gioco di Antonio Conte. Ed è per questo che il club azzurro vuole assicurare all’allenatore un elemento che può essere ancora più carico dopo il prolungamento del contratto. Il sudamericano si sarebbe liberato a parametro zero a giugno 2027 ma presto ci sarà un upgrade fino al 2030. Un motivo per essere soddisfatto del momento ma anche della stima di De Laurentiis nei suoi confronti. Il mancino arrivò dal Getafe nel 2022 e firmò un contratto di cinque anni. Vinse subito ilcampionato con Spalletti e poi da quando c’è Conte è diventato un intoccabile al pari di Di Lorenzo. Domenica scorsa è rimasto fuori dai giochi solo perché nel finale della sfida contro il Venezia si era fatto male. Per precauzione è stato tenuto a riposo ma sabato sera sarà in campo dal primo minuto nel big-match con l’Atalanta a Bergamo. Sarà un gradito ritorno per tutti e con il rinnovo in tasca sarà ancora più contento di dare tutto per la causa partenopea sperando che alla fine della stagione possa festeggiare un nuovo scudetto come a maggio 2023.