Cinquemila tifosi per spingere il Napoli verso il big match contro l'Atalanta A Capodichino marea azzurra per incitare la squadra in partenza verso Bergamo

Una marea di tifosi azzurri ha invaso nel pomeriggio l'esterno dell'aeroporto di Capodichino, dove la squadra partenopea si appresta a partire per Bergamo, in vista del big match di domani sera contro l'Atalanta. Diverse migliaia di sostenitori hanno risposto all'appello dei gruppi organizzati della tifoseria, riunendosi in un'intensa manifestazione di supporto alla squadra, attualmente prima in classifica e chiamata a un difficile impegno contro i nerazzurri.

La manifestazione non è stata solo un momento di sostegno: gli ultras hanno colto l'occasione per far sentire la loro voce contro il divieto di trasferta imposto per la partita di domani. Questa misura, che ha colpito in diverse occasioni i tifosi del Napoli residenti in provincia o nella regione Campania, ha acceso il malcontento tra i sostenitori azzurri.

Nel corso della protesta, gli ultras hanno distribuito un volantino provocatorio, sul quale era riprodotto un finto modulo di "dichiarazione sostitutiva di certificato di residenza". Inoltre, un lungo striscione esposto dai tifosi recitava: "Cambio appartenenza chiedo cambio di residenza".