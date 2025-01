Napoli, con l'Atalanta per l'allungo in classifica e "dimenticare" Kvaratskhelia Questa sera l'obiettivo è vincere lo scontro diretto. Neres sostituirà il georgiano

La spinta dei tifosi per dimenticare l'addio di Kvaratkshelia e lanciare il Napoli ancora più in alto al comando della classifica. Questa sera a Bergamo inizia un trittico cruciale per il futuro degli azzurri, che in successione sfideranno Juventus e Roma in attesa del recupero dell'Inter. Alle 20.45 alla Gewiss Arena un vero e proprio scontro diretto, dove l'imperativo è fare punti per proseguire la marcia al comando della classifica.

Non sarà facile, e non solo per il valore dell'avversario: ieri è stata la giornata del passaggio ufficiale di Kvaratskhelia al PSG, un addio da 70 milioni di euro che ha sorpreso tutto l'ambiente. E proprio per questo, mentre Conte ha parlato di un Napoli più debole in attesa del sostituto, i tifosi hanno fatto sentire la loro voce. Ieri erano in 5mila a Capodichino per incitare la squadra in partenza verso Bergamo. Un modo per dare la carica, proprio come ha chiesto l'allenatore. Conte per ora non pensa all'erede dell'asso georgiano e chiede a Neres e compagni di proseguire la scia di vittorie dopo cinque successi consecutivi.