Napoli a Bergamo col recupero di Olivera: Conte chiede la massima concentrazione Prima partita senza Kvaratkshelia: con l'Atalanta inizia un trittico difficile

Dimenticare la sconfitta dell'andata e l'addio di Kvaratskhelia, che fa ancora male: questo il doppio obiettivo del Napoli, che tra pochi minuti scenderà in campo alla Gewiss Arena nel big match contro l'Atalanta. L'occasione per allungare in classifica e approfittare di un momento poco brillante della squadra di Gasperini, reduce da tre pareggi consecutivi, ma che ha ritrovato Retegui in attacco.

Gli azzurri ricordano bene la pesante sconfitta dell'andata, e infatti Conte punta proprio sull'orgoglio e la voglia di riscatto. Senza Kvara il Napoli aspetta il suo sostituto, ma dovrà sfruttare le risorse interne. Toccherà ancora a Neres, pronto alla sesta maglia da titolare di fila, prendere il posto del georgiano, mentre un recupero importante ci sarà in difesa: Olivera dovrebbe partire titolare nel suo ruolo di terzino sinistro. Debutterà in panchina il nuovo acquisto Billing, mentre oggi Zerbin è passato ufficialmente al Venezia.